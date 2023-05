«Tuo figlio è stato arrestato, servono 8mila euro per liberarlo». Truffe a Montenero, Fara e Forano per un sabato da incubo

RIETI - Quindicimila euro in contanti rubati in pochissime ore a tre coppie di anziani residenti in alcuni comuni della Bassa Sabina tra venerdì e sabato, con la solita truffa del "parente arrestato" per il quale c'è da pagare una fantomatica cauzione.

Per l'esattezza i colpi (andati a segno) si sono registrati a Forano, a Fara Sabina e a Montenero Sabino, dove le vittime sono sempre persone ultra settantenni, in un primo momento adescate e distratte telefonicamente, per poi presentarsi di persona a ritirare il denaro contante richiesto. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato registrato a Montenero Sabino dove i due malcapitati si sono visti costretti a fare i conti con l'arresto del figlio per una multa non pagata e la richiesta di 8400 euro per poter risolvere la faccenda.

Dalla telefonata alla presenza in casa di un tizio (camicia e pantalino strappati, un dettaglio non da poco che è stato raccontato anche dai truffati di Forano e Fara Sabina) pronto a recuperare il denaro e scappare via con altri due complici, sono passati appena 10': la donna, visibilmente scossa, aveva già preparato la busta col contante, ma una volta chiamato il marito, che da lì a poco si sarebbe diretto a Rieti per dare supporto ai nipoti del "presunto arrestato", è stato lui stesso a farsi venire uno scrupolo in più perché la moglie stava mettendo i soldi in mano a un amico del nipote.

Tutto molto sospetto, basato però su quell'aspetto emozionale che in quegli istanti non ti fa ragionare, non ti fa essere razionale e ti fa credere che sia davvero così.

Ma con un pizzico in più di lucidità rispetto alla moglie, visibilmente scossa, l'uomo ha imbracciato un mattarello chiedendo al malvivente di lasciare la busta coi soldi sul tavolo riuscendo a limitare i danni: 2mila euro anziché quattro, solo perché la prima metà dei contanti quell'uomo li aveva già messi in tasca, nel lasso di tempo trascorso tra la trattativa con la donna e l'arrivo in casa del marito.

Poi la denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, per provare a ricostruire l'accaduto, fornire un identikit dettagliato dell'uomo piombato in casa per recuperare il denaro e rimettere insieme le tessere di un puzzle ormai chiaro, almeno negli intenti che, come detto, nella sola giornata di sabato ha prodotto non meno di quindicimila euro.