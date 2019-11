RIETI - Tentata truffa dello specchietto ai danni di una persona anziana sventata dalla polizia.



Una volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, intorno alle 11.30 di giovedì, è intervenuta in via Marco Curio Dentato, all'altezza di via Rainaldi, a Rieti, dopo una segnalazione al 113. Gli agenti hanno impedito che fosse consumata, ai danni una persona anziana, una truffa con la falsa rottura dello specchietto. Due persone fermate, di 40 e 43 anni, con numerosi precedenti per truffa, rapina e furto, entrambi di origine campane e residenti a Terni.



Per i due il questore ha disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Rieti, per un periodo non inferiore a tre anni senza preventiva autorizzazione, in quanto ritenuti soggetti pericolosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA