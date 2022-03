Rieti, truffa di ingente valore negli acquisti: denunciato dalla polizia

RIETI - personale della Squadra Volante dell’Upg e Sp della Questura di Rieti è intervenuto presso l’esercizio commerciale “Trony” di Rieti ove un giovane, di origini campane, aveva cercato di acquistare apparati elettronici e smartphone di ingente valore commerciale, attraverso un finanziamento non andato a buon fine.

Gli Agenti della Polizia di Stato, immediatamente intervenuti, hanno accertato che il giovane, dopo aver presentato dei documenti di identità e fiscali falsi, si era allontanato frettolosamente dall’esercizio commerciale, facendo perdere le sue tracce.

L’immediata attività di indagine attuata dagli Agenti, oltre a consentire di accertare la falsità della documentazione presentata per l’ottenimento del finanziamento, ha permesso di identificare il giovane per un cittadino campano, già conosciuto alle Forze dell’Ordine in relazione alla commissione di tali tipologie di reato, che è stato denunciato per truffa in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.