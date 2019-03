RIETI - Maxi truffa ai danni di un rivenditore del Reatino di prodotti sanitari: aveva comprato all'ingrosso farmaci per 55mila euro, ma la merce non è mai arrivata. Il falso rappresentante da cui aveva acquistato è stato poi arrestato in Lombardia.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 29 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA