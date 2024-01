Venerdì 26 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Elegante e ben vestito, accento campano e Rolex falsi da vendere in auto. La Procura di Rieti ha aperto ora un fascicolo a carico di un abile truffatore, dopo la denuncia a piede libero dell’uomo che, in trasferta a Rieti, era riuscito a mettere a segno un colpo da circa 4mila euro, propinando un orologio di valore “autenticamente” falso.

La ricostruzione. Un raggiro avvenuto nei giorni scorsi nell’area del nucleo industriale di Santa Rufina-Cittaducale, in via delle Scienze, dove il campano si aggirava cercando di procacciare clienti per strada. Il partenopeo, a bordo del proprio veicolo, si è avvicinato a un reatino che, in quel momento, si trovava per strada nelle vicinanze del veicolo e, con il pretesto di chiedere alcune informazioni sulla città e delle indicazioni stradali ha “agganciato” la vittima, iniziando a parlare.

Dopo un breve colloquio e uno scambio di qualche battuta, il truffatore ha mostrato al reatino un orologio di lusso, chiedendo se fosse interessato all’acquisto di un Rolex, di cui possedeva diversi modelli. Suscitando l’interesse della vittima e attestandosi come un rappresentante in viaggio di affari, ha poi mostrato all’uomo altri orologi, puntualmente conservati in scatole apparentemente originali e di perfetta fattura. Persuaso così all’acquisto di un Rolex che il sedicente agente di commercio proponeva, peraltro a un prezzo conveniente, il reatino ha così acquistato l’orologio, dopo una breve trattativa sul posto. Una volta prelevato l’importo precedentemente pattuito con il falso rappresentante di orologi di lusso, gli ha consegnato una somma complessiva di circa 4mila euro.

Gli esiti. Il partenopeo, incassato il denaro in cambio di una “patacca”, si è allontanato, pur rimanendo nelle vicinanze in cerca di altri clienti nella zona di Santa Rufina di Cittaducale. Il reatino, preso in mano l’orologio, potendolo osservare meglio, si è immediatamente accorto della truffa e, rendendosi conto di essere stato raggirato, ha subito allertato le forze dell’ordine, che si sono messe sulle tracce del truffatore. L’uomo è stato poco dopo rintracciato e fermato dai carabinieri, mentre si aggirava tranquillamente per strada, per procacciare altri occasionali avventori con la passione per gli orologi di valore. I militari hanno proceduto a un controllo e al successivo sequestro di tutta la merce contraffatta: non solo orologi ma anche monili, denunciando l’uomo a piede libero. Ora, davanti all’autorità giudiziaria di Rieti, dovrà rispondere del reato di truffa.