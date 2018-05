RIETI - Nei giorni scorsi, una commerciante di Rivodutri si è rivolta ai militari della locale stazione carabinieri raccontando di aver subito una truffa da parte di un uomo di circa 30 anni, presentatosi quale organizzatore di eventi. Il soggetto, pubblicizzava una manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere in zona il prossimo mese di luglio e, chiedendo dei preventivi per organizzare buffet e momenti ludici, proponeva ai malcapitati di diventare sponsor della manifestazione con contributi minimi di 100 euro. La donna, dopo aver versato 200 euro mediante emissione di un assegno bancario e avuta una ricevuta fiscale quale corrispettivo eseguiva verifiche sulla partita iva trovata nell’intestazione. Accortasi che la stessa faceva riferimento a un esercizio commerciale della zona e che, quindi, si rendeva conto di essere stata raggirata, si recava immediatamente dai carabinieri.



I militari della stazione hanno avviato subito le indagini e avuto immediati riscontri. Pertanto, attivando le loro fonti informative, sono risaliti al fatto che in paese era stata vista aggirarsi un'Alfa 147 con a bordo uno sconosciuto. Organizzati servizi preventivi ad hoc, l’auto è stata vista transitare nuovamente in paese e, prontamente bloccata: ne è stato identificato l’occupante. sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nella sua disponibilità è stato rinvenuto l’assegno descritto dalla denunciante e una serie di ricevute in bianco da compilare e consegnare ai malcapitati commercianti. I primi riscontri hanno permesso di risalire a diverse truffe verificatesi nella provincia di Rieti e in quella di Terni e le indagini proseguiranno per accertare se vi sono stati ulteriori episodi delittuosi. per G.M., 33enne di Cittaducale, è scattato il deferimento in stato di libertà alla procura delle repubblica di Rieti e, di fronte al competente giudice, dovrà rispondere di truffa aggravata.







Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA