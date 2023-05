Rieti, vende il pellet a una donna ma è una truffa: denunciato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Labro hanno denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un trentenne campano, già noto alle forze dell’ordine, per truffa.

Un’anziana signora del luogo, dopo aver accreditato 195 euro sulla carta di credito ricaricabile del ragazzo campano, per l’acquisto di un bancale di pellet, nonostante le ripetute richieste, non è riuscita a farsi consegnare il materiale ordinato.

Resasi conto di essere stata raggirata, ha informato i Carabinieri della Stazione di Labro, che, nel volgere di poco tempo, sono riusciti a identificare l’autore della truffa e a denunciarlo in stato di libertà.

Le indagini sono tuttora in corso per consentire alla persona offesa di rientrare in possesso della somma di danaro indebitamente sottrattale.