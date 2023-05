Usano tecnica del “phishing” per truffare donna: denunciati un italiano e uno straniero

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda hanno denunciato 2 persone, un italiano di origine campana e un cittadino straniero, per truffa in concorso nei confronti di una ragazza trentenne di Belmonte in Sabina.

La donna, nel mese di febbraio 2023, si è accorta che le erano stati sottratti i dati personali e le credenziali di accesso alla “Postepay”, con la cosiddetta tecnica del “phishing” e dell’ammanco di 30 euro.

La vittima, resasi conto di essere caduta in una truffa, ha avvisato i Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda, che hanno avviato immediatamente un’attenta attività investigativa, che ha permesso, in breve tempo, di identificare gli autori e di ricostruire i ruoli e i compiti nella pianificazione della truffa.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Rieti per truffa in concorso.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri continueranno incessantemente con i controlli sul territorio e nella campagna di sensibilizzazione contro le truffe nei comuni del reatino, voluta dal Comando Provinciale di Rieti.

Al riguardo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha diffuso, tramite le Stazioni Carabinieri di tutta la provincia e grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, un volantino contenente consigli e suggerimenti.

Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia.