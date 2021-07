Rieti, trattore in vendita sul web ma è una truffa: un denunciato dai carabinieri

Giovedì 29 Luglio 2021, 12:05

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno ricevuto una denuncia sporta da un cittadino abruzzese il quale, dovendo acquistare un trattore agricolo, era stato attratto da un annuncio pubblicato su un noto sito online che tratta proprio veicoli agricoli. L’imprenditore non esitava a contattare il fantomatico venditore per ricevere maggiori informazioni sul mezzo e constatarne l’attendibilità. Il truffatore, con astuzia ed abilità, induceva la vittima ad effettuare vari bonifici per un importo totale di circa settemila euro, come caparra, al fine di fermare la compravendita del mezzo, con regolare emissione di una fattura intestata ad una fantomatica ditta avente sede legale in un Comune della provincia. Tuttavia il venditore nel giro di poche ore dal versamento dei soldi, scompariva magicamente senza lasciare tracce né possibilità di rintraccio.

Gli accertamenti svolti dai militari dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima della truffa, hanno portato all’identificazione di B.F. 60enne, della provincia di Reggio Calabria, non nuovo ad illeciti del genere, e segnalato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Allo stato sono in corso ulteriori accertamenti al fine di tentare di recuperare le somme sottratte.

I Carabinieri invitano i cittadini a prestare sempre la massima attenzione agli acquisti online e a non fidarsi di siti non conosciuti che pubblicizzano prodotti troppo convenienti.