Rieti, truffa a una giovane sabina in una vendita on line: denunciato dai carabinieri

RIETI - I militari della Stazione Carabinieri di Cottanello, a conclusione di un’attività investigativa, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Rieti, per truffa, una sessantacinquenne d’origine filippina, domiciliata a Milano, già nota alle forze dell’ordine.

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima, una venticinquenne del luogo, che ha acquistato dei biglietti per un concerto, posti in vendita su un profilo di un noto social network, successivamente risultato falso.

La ragazza, dopo aver effettuato un versamento di 100 euro su una carta di credito ricaricabile, accortasi di essere stata raggirata, poiché i biglietti non le sono mai pervenuti, ha immediatamente contattato i militari dell’Arma, che, in breve tempo, sono giunti all’identificazione e al successivo deferimento in stato di libertà della sessantacinquenne filippina.

È tuttora in corso l’attività volta a consentire alla persona offesa di rientrare in possesso della somma di danaro indebitamente sottrattale.