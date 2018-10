RIETI - C'è anche un giovane del Reatino, ora agli arresti domiciliari, tra le persone coinvolte in una maxi inchiesta per truffe, raggiri, compravendite. Il gruppo, millantando false amicizie in Vaticano, avvicinava persone facoltose da raggirare.

Il reatino, in base alle indagini, si fingeva autista di limousine, con tanto di livrea, per accompagnare le "vittime".





