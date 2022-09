Truffa in danno di una compagnia di assicurazioni, due denunciati dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti ha denunciato in stato di libertà due persone, residenti in provincia di Napoli, resesi responsabili del reato di truffa aggravata in concorso.

Gli Agenti della Polizia di Stato dopo aver ricevuto notizia della stipula, per via telematica, di un anomalo contratto di assicurazione Rca, hanno intrapreso una attività di indagine che ha consentito di accertare come due uomini, residenti in provincia di Napoli, al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali per l’assicurazione di una autovettura, hanno prodotto documentazioni false intestate a un ignaro cittadino.

Al fine di raggiungere i propri scopi, i due uomini sono arrivati anche a contraffare i suoi documenti di identità.

I due campani sono stati, pertanto, denunciati in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso.