RIETI - Carabiniere libero dal servizio arresta truffatore seriale di anziani.Giovedì 29 novembre, a Stimigliano, due truffe tentate e con prontezza di spirito delle donne anziane donne è stato possibile sventare i colpi. Le donne hanno immediatamante contattato i carabinieri di Poggio Mirteto, che si attivavano prontamente alla ricerca dell’uomo segnalato.La truffa si circostanziava con il solito sperimentato modus operandi: una persona sola in casa viene contattata telefonicamente da un finto legale che si presenta come avvocato di fiducia del figlio, il quale si era reso responsabile, poco prima, di un grave incidente automobilistico ai danni di altro utente della strada e quindi per evitargli il carcere ed il ritiro della patente di guida, il genitore avrebbe dovuto consegnare una somma variabile tra i 5.000,00 ed i 6.000,00 euro ad un altro avvocato o appartenente alle forze dell’ordine, che da li a poco si sarebbe presentato presso l’abitazione, ma come detto in entrambi i casi, le parti offesi si insospettivano e non cedevano alle richieste di denaro, costringendo il malfattore ad allontanarsi a mani vuote.Mentre erano in atto le ricerche del soggetto, alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, giungeva notizia che nel comune di Filacciano (Roma), territorio limitrofo a quello di pertinenza di Poggio Mirteto, un medesimo raggiro era stato invece portato a compimento ed il fantomatico avvocato aveva asportato ad una anziana donna un “acconto” di 500,00 euro, allontanandosi poi in tutta fretta da quell’abitazione, anche per l’improvviso arrivo della figlia della truffata, che comprendendo l’inganno ai danni della madre, iniziava ad urlare tanto da attirare l’attenzione oltre che di alcuni cittadini del luogo, anche di un carabiniere di poggio mirteto, il quale libero dal servizio ed in borghese, riusciva ad individuarlo ed a bloccarlo in strada.Giungevano intanto sul posto altre pattuglie, anche della compagnia carabinieri di Monterotondo e l'uomo, M.P., pregiudicato napoletano di 43 anni, veniva accompagnato presso gli uffici dei carabinieri di poggio mirteto per le incombenze successive, al termine delle quali, veniva dichiarato in arresto per la truffa consumata e per le due tentate poco prima. Il bottino di 500 euro veniva interamente recuperato e restituito alla signora truffata mentre il malvivente veniva momentaneamente ristretto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo davanti al tribunale di Rieti. Nella circostanza, i carabinieri colgono l’ennesima occasione per ribadire di non dare fiducia a persone che telefonicamente si qualificano come avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine che richiedono denaro per qualsivoglia motivo.