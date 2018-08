RIETI - Truffe agli anziani, scoperta in Toscana una banda in trasferta da Napoli. Una delle truffe era stata compiuta nel Reatino. Cinque gli arresti.



Una banda specializzata nelle truffe agli anziani, che agiva soprattutto in trasferta da Napoli in più città del centro Italia: 23 i raggiri al momento addebitati tra quelli riusciti o tentati. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Grosseto che hanno arrestato, in collaborazione con i colleghi di Napoli, 5 persone mentre per una sesta è scattato l'obbligo di dimora, in esecuzione di una misura cautelare disposta dalla magistratura grossetana. Gli indagati, tra i quali anche una donna, hanno tra i 30 e i 50 anni e sono tutti residenti a Napoli. Secondo quanto accertato dai militari, le vittime, spesso donne anziane e sole, venivano scelte anche tramite ricerche sulle Pagine bianche. Ogni 'trasfertà poteva fruttare circa 10.000 euro tra soldi e gioielli presi alle vittime. La tecnica del raggiro era quella del falso incidente o controllo stradale a un parente della persona anziana presa di mira: presentandosi al telefono come fantomatici carabinieri, avvocati o assicuratori veniva chiesta una somma di denaro per evitare che il familiare fosse arrestato o processato. A casa delle vittime passava poi un complice a ritirare i soldi. Le truffe contestate sarebbero avvenute nelle province di Grosseto, Firenze, Arezzo, Roma, Frosinone, Viterbo, L'Aquila, Rieti e anche a Napoli. Le indagini sono partite dal capoluogo maremmano dopo un episodio avvenuto nel marzo 2017, in un piccolo paese della provincia, a Castel Del Piano: allora i militari riuscirono a intercettare un'auto, presa a noleggio da un uomo rivelatosi poi essere uno dei presunti 'trasfertistì. Per tre degli indagati è scattato l'arresto in carcere, per gli altri due ai domiciliari. Associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e truffe aggravate nei confronti degli anziani e anche riciclaggio le ipotesi di reato per cui procede a vario titolo la procura di Grosseto.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:03



