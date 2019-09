RIETI - C'erano anche porcini, prosecco, miele tartufato e 37 chili di faraona fintamente destinati agli immigrati nelle circa mille fatture contestate ai cinque soci del consorzio di cooperative Te.Sa. a processo per truffa, malversazione ed estorsione. Secondo l'accusa avrebbero sottratto allo Stato circa 650 mila euro di fondi che dovevano essere utilizzati per l'assistenza a profughi e rifugiati. E ora undici stranieri chiedono addirittura i danni.



L'ARTICOLO COMPLETO

SULL'EDIZIONE IN EDICOLA

OGGI, MERCOLEDI 25 OTTOBRE Ultimo aggiornamento: 10:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA