Tromba d'aria abbatte barriere del passaggio a livello, linea ferroviaria temporaneamente interrotta

RIETI - Una vera e propria tromba d'aria si è abbattuta tra Borgo Velino e Antrodoco nella tarda mattinata di oggi. Dopo violente raffiche di vento una tromba d'aria ha abbattuto le barriere del passaggio a livello in via della Stazione, causando l'interruzione temporanea della linea ferroviaria per motivi di sicurezza. Lamiere e supporti mobili sono stati divelti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Antrodoco e il personale tecnico ferroviario per il ripristino delle barriere del passaggio a livello abbattute dal vento per evitare rischi per la viabilità locale.