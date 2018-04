di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sabato pomeriggio allo stadio di atletica del capoluogo reatino, è andato in scena il Trofeo regionale di staffette che ha visto protagonisti centinaia di atleti provenienti da tutta la regione. Il Trofeo, che fa da apripista alla stagione estiva dell’atletica ogni anno, ha portato buone risposte per gli atleti rossoblu della Studentesca che si sono difesi nelle loro prime uscite stagionali. Vittoria nel trofeo allievi e secondo posto tra le allieve, che già dalla prima gara hanno fatto intravedere di essere pronti per una stagione che li attende come grandi protagonisti. A livello assoluto terzo posto per la formazione maschile nella classifica generale del Trofeo. Nelle gare individuali successi per le staffette 4x100 allievi con Cicconetti, Esposito, Vitullo e Bisegna che bissa poi il successo con la stessa formazione nella staffetta svedese 100+200+300+400. Le ragazze non sono da meno e si impongo sia nella 4x400 con Columba, Rinaldi, Forastiero e Caldarini, sia nella svedese con Nobili, Rinaldi, Ricci e Caldarini. Altri due podi nella giornata di gare con il secondo e terzo posto delle due staffette assolute 4x400

