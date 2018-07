di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri allo stadio Raul Guidobaldi, si è gareggiato per il Trofeo Perseo con una gara interamente dedicata al salto con l’asta. Presenti alcuni dei migliori atleti in Italia, da Claudio Stecchi al maschile a Roberta Bruni e Sonia Malavisi al femminile.



Se la gara al maschile non è decollata con Stecchi fuori alla misura di entrata a 5,30, al femminile ci ha pensato Roberta Bruni a scaldare la gara. L’atleta del C.S Carabinieri cresciuta nell’Atletica Studentesca Milardi, dopo l’infortunio che l’ha costretta anche a mettere un tutore, è tornata a saltare oltre quota 4,30. Dopo il recupero lampo e la tanta voglia di essere in gara alla finale scudetto di Modena, dove è stata protagonista in maglia rossoblu di una vittoria, la ragazza allenata da Riccardo Balloni ha superato quota 4,30 e sfiorato per ben due volte l’asticella a 4,40. Soddisfatta sia Bruni che Balloni che si soffermano proprio sul fatto che a questa gara la forte atleta dei Carabinieri è arrivata con solo 6 sedute di allenamento di tecnica. La gara è stata affrontata dalla Bruni con soli 12 appoggi fino a 4,30 per poi passare a 14 a 4,40. Ora la Bruni sarà di nuovo in gara nel weekend a Trani dove il minimo per Berlino, 4,45 della Federazione Europea e 4,50 per la Fidal, non sarà poi così lontano

