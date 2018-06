di Lorenzo Bufalino

RIETI - Gare infrasettimanali al Guidobaldi per il Trofeo Perseo dove erano presenti sia gare per le categorie giovanili che per quelle assolute. Diversi gli atleti arrivati anche da fuori regione che hanno corso nella pista reatina alla ricerca del grande tempo. Questa del Trofeo Perseo è stata l’ultima gara al Guidobaldi prima del grande evento del fine settimana dal 15 al 17 giugno, quando Rieti sarà invasa pacificamente da oltre 2000 persone per i tricolori allievi e allieve. Proprio per quest’ultima categoria gli atleti della Studentesca sono molto attesi al campionato Italiano in casa dove potranno portare un grande contributo al medagliere rossoblù.



Attesa che già inizia a scalpitare con le gare del Perseo dove proprio gli allievi si sono messi in luce con Michele Esposito, Marco Ranucci e Tommaso Toppi. Esposito dopo aver iniziato in malo modo la stagione nel lungo, nella pedana al Trofeo Perseo è tornato a volare verso i 7 m che già dallo scorso anno è riuscito ad avvicinare. Martedì ha salto 6,87, un grande balzo che lo porta agli Italiani in buona forma con l’obiettivo prima della finale e poi chissà del muro dei 7 m. Ranucci e Toppi nei 3000 hanno dimostrato che il titolo Italiano vinto a Gubbio con la squadra nel cross non è stato un caso. Una grande gara dei due giovani con il primo che ha corso per la prima volta sotto i 9’ ed il secondo che è andato a correre il minimo per i tricolori con un buon tempo sotto i 9:10

Giovedì 7 Giugno 2018



