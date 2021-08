Auto storiche, anche Lions e Accademia della cucina al fianco del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021

Martedì 24 Agosto 2021, 19:36

Domenica 29 agosto si svolgerà a Rieti la 5^ Tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021, organizzato dall’AutomotoClub Storico Italiano, dalla Commissione Giovani Asi Giovani presieduta dall’avvocato Costanzo Truini e dal Car Club Autostoriche Rieti, secondo il programma allegato al presente comunicato.

«L’evento rappresenta una importante vetrina per la città di Rieti e per il suo territorio – precisa Costanzo Truini impegnato nella duplice veste di presidente nazionale Asi Giovani e di presidente Car Rieti – e consiste in una manifestazione turistica con prove di abilità riservate ad auto e moto di almeno 20 anni, mentre l’età massima consentita dei conduttori impegnati è di 40 anni». Durante il tragitto gli equipaggi partecipanti potranno assaggiare le specialità del territorio attraverso il “Percorso del gusto”.

L’evento ha ricevuto, tra l’altro, il patrocinio del Lions Club Rieti-Host e del Leo Club Rieti-Host, e si svolgerà in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione di Rieti.

«L’obiettivo primario del Lions Club Rieti-Host – ricorda il presidente Nando Volpicelli – è quello di contribuire alla crescita della nostra comunità attraverso il sostegno operativo a manifestazioni di eccellenza, come l’evento del 29 organizzato da Asi e Car Il Lions Club Rieti-Host persegue infatti una strategia idonea a mostrare volontà sinergica con altre associazioni e club per il bene della città».

Durante l’evento è previsto lo svolgimento del “Percorso del gusto”, attraverso il quale i numerosi partecipanti potranno assaporare le specialità del territorio. «Ogni occasione è idonea alla valorizzazione delle nostre peculiarità culinarie – sostiene convinto l’avvocato Francesco Palomba, Presidente della delegazione di Rieti dell’Accademia Italiana della Cucina – e la 5^ tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021 rappresenta la perfetta vetrina per il nostro territorio».