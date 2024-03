RIETI - Il Trofeo Don Bosco resta alla “Basilio Sisti” anche per il 2024. Successo degli alunni dell’Istituto comprensivo Minervini-Sisti, che nel risultato complessivo si aggiudicano il primo posto per le medie e il secondo posto per le elementari. Dalla competizione di inizio primavera sui prati del “Guidobaldi”, gli alunni di primaria e secondaria sono tornati con un carico di vittorie, ottenendo i complimenti della dirigente e dell’intera comunità scolastica.

Nei risultati individuali, che hanno contribuito a conquistare la vittoria d’oro e d’argento nelle due classifiche per scuole, diversi ragazzi e ragazze, dalla terza elementare alla terza media, si sono ottimamente distinti.

Scorrendo gli elenchi, i nomi di alunni di “Minervini” e “Sisti” abbondano fra i primi cinque arrivati di ciascuna categoria.

«Un plauso particolare, fra tutti i giovani atleti, ai numeri uno: nella primaria, Giulia Murer, aggiudicatasi il primo posto nelle classi quarte femminili, e i due primi arrivati nelle quinte: Edoardo Sabetta per le maschili, Violante Gastaldello nelle femminili; per la secondaria, Carlotta Pace, giunta al primo posto delle prime femminili, Pietro Marinelli, arrivato primo nelle terze maschili, e Sara Chmielik, che ha regalato alla “Sisti” la vittoria per le terze femminili».