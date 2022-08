Tutto pronto per il Trofeo nazionale Asi giovani, ci sarà anche il presidente della Provincia Mariano Calisse

RIETI - Dopo il felice debutto del 2021, Domenica 28 Agosto 2022 si svolgerà a Rieti la 2^ edizione del Trofeo Giovani Car 10^ tappa del prestigioso Trofeo Nazionale Asi Giovani, organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, dalla Commissione A.S.I. Giovani, presieduta dall’Avv. Costanzo Truini, e dal Car - Club Autostoriche Rieti- con il supporto del Lions Club Distretto 108L, Comitato Auto Storiche e del Panathlon Club Rieti.

«I giovani rappresentano una risorsa fondamentale anche per il nostro settore – ricorda l’Avv. Truini – e in tale contesto ci sforziamo di trovare gli strumenti e le modalità per il loro massimo coinvolgimento in eventi pensati ad hoc, come appunto il Trofeo Asi Giovani».

Si tratta di manifestazioni del tipo “turistiche con prove di abilità” aperte alla partecipazione di auto e moto con almeno 20 anni; 40 anni, invece, è l’età massima per i conduttori. Come ogni Trofeo che si rispetti, al termine dei 16 appuntamenti in calendario saranno premiati gli equipaggi che avranno scalato le graduatorie, utilizzando cinque risultati utili per la classifica finale. L’edizione 2022 del Trofeo Giovani Car Rieti segna l’avvio di una partnership con l’undicesima Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in programma a Rieti dal 24 al 28 Agosto, e si caratterizza per un lungimirante connubio con altre prestigiose realtà .

Gli equipaggi partecipanti al Trofeo Asi Giovani sia nella giornata di Sabato 27 Agosto che nella giornata di Domenica 28 Agosto potranno visitare gli stand della Fiera e apprezzare, grazie ad una visita guidata, le bellezze del Centro Storico di Rieti.

«Nei nostri 100 anni di vita - spiega il Dott. Fabrizio Sciarretta,Coordinatore del Lions Club di Lazio, Sardegna e Umbria - abbiamo sempre posto la massima attenzione nel coinvolgimento dei giovani nei nostri progetti. E' proprio in loro che devono essere radicati i valori etici e di solidarietà; per questo siamo sempre pronti a collaborare con chi si adoperi per la crescita personale dei più giovani».

«Il Panathlon Club International-ricorda il Vice Presidente del Panathlon Club Rieti Maurizio Simonetti- opera per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva; si propone di divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e valorizzazione della persona e come veicolo della solidarietà».

«La sinergia tra Fiera Campionaria mondiale del peperoncino e Car Rieti è sicuramente un'iniziativa interessante e di grande spessore organizzativo- assicura il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi- e mi pare in grado di assicurare in termini concreti contemporaneamente valorizzazione e promozione della Città di Rieti e del suo territorio»

Alla 2^ edizione del Trofeo Asi Giovani Car Rieti, che prenderà il via Domenica 28 Agosto dall’Area del Gusto di Amatrice, in località San Cipriano, ove si svolgeranno le operazioni di verifica dei 40 equipaggi iscritti, prenderà parte , dopo il promettente debutto del 2021, il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse, navigato anche stavolta dalla consorte, iscritto ufficialmente alla manifestazione con una bellissima e iconica Fulvia Coupè 1.3 S messa a disposizione da Asi Solidale e dotata di comandi manuali.

«Ho accolto con grande entusiasmo l'invito dell'Avv. Costanzo Truini e di Asi Solidale perchè sono un grande appassionato di motorsport - afferma Calisse - e perchè credo fermamente che la mia partecipazione al 2° Trofeo Asi Giovani, organizzato splendidamente dal Car Rieti, possa essere di sprone verso coloro che a volte rinunciano ad un sogno a causa delle barriere che purtroppo esistono ancora in alcune realtà».

Il programma

Sabato 27 Agosto 2022

Ore 17:00 accrediti partecipanti presso stand Car Autostoriche Rieti,

Fiera Mondiale del Peperoncino, (Via Cintia – Rieti)

Ore 18:00 check in Hotel

Ore 19:00 visita stand Fiera Mondiale del Peperoncino

Ore 20:30 cena tipica locale

Ore 23:00 concerto musicale presso Fiera Mondiale del Peperoncino

Domenica 28 Agosto

Ore 09:00 -10:00 accrediti partecipanti Area del Gusto, Frazione S. Cipriano, Amatrice

Ore 10:00 colazione tipica presso Area del Gusto, Frazione S. Cipriano, Amatrice

Ore 10:45 partenza da Amatrice

Ore 11:45 contest surprice Rieti – aperitivo piccante

Ore 12:15 visita guidata centro storico Rieti

Ore 13:45 pranzo e premiazioni presso Ristorante “da Checco al Calice d’Oro”

Ore 15:45 visita stand Fiera Mondiale del Peperoncino,

visita Concorso d’Eleganza Sport & Motori a cura del C.A.R. Club Autostoriche Rieti