Tricolori Master, per la 91enne Fozzer record europeo nel martello. Domani 4 reatini in gara. Foto

Giovedì 9 Settembre 2021, 20:15

RIETI - La 91enne Nives Fozzer, portacolori della Nuova Atletica dal Friuli, che è laureata campionessa italiana di lancio del martello (attrezzo da 3 kg) con la misura 14,95 metri che è anche record europeo. E' il risultato più importante ottenuto nelle prima giornata dei Tricolori Master al Guidobaldi.

Domani, 10 settembre, in pista anche i reatini: Valerio Donarelli gareggerà nei 400 M75 (uomini oltre i 75 anni), Stelvio Tavani nei 5000 M50 ed Eugenio Nobili sarà in pista nei 5000 M45. In pedana l'unica donna portacolori di Rieti: Bettina Vallocchia proverà a portare a casa una medaglia nel lancio del peso 3kg categoria SF55