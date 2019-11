RIETI - Momenti di tensione, in mattinata, al tribunale di Rieti. Un detenuto, sorvegliato speciale, è andato in escandescenze: da quanto appreso, era in attesa del suo avvocato, che non era arrivato in orario. Il detenuto, italiano, nella stanza adibita all'attesa, ha rotto i vetri delle finestre, ferendosi.

Ha provato a uscire, ma è stato subito fermato e quindi trasportato in ospedale.