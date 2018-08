di Massimo Cavoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Quindici anni dopo il rudimentale ordigno (una scatola di caramelle contenente polvere pirica sistemata in piccoli cilindri di cartone) ritrovato in un cestino tra gli uffici di due magistrati della procura, in tribunale arrivano le telecamere che vigileranno sull’intero perimetro dell’edificio. Se ne era cominciato a parlare proprio in occasione dell’episodio avvenuto il 27 marzo 2003 (per un periodo fu anche vietata la sosta attorno a tutto il palazzo), poi ancora nel 2007, quando il tema sicurezza fu rilanciato dal...