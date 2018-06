di Massimo Cavoli

RIETI - Uno degli aspetti che aveva maggiormente colpito il nuovo presidente del tribunale Pierfrancesco de Angelis, quando si insediò nel marzo scorso, era stata la vista di quei detenuti in manette, accompagnati dentro l’aula penale dagli agenti penitenziari, tra la gente in attesa lungo i corridoi. «Così non viene garantita la dignità delle persone che devono essere processate e anche la sicurezza corre seri rischi», era stato il suo commento. Adesso è arrivata la decisione di ripristinare...