RIETI - E' scomparso, a 89 anni, Eugenio De Santis, storico cancelliere del tribunale di Rieti dove ha lavorato prima nell'ex sede di palazzo Sanizi e poi, dopo la metà degli anni '60, nell'attuale di piazza Bachelet, per oltre quarant'anni.



Segretario di diversi presidenti che si sono succeduti fino al suo pensionamento, da Iraso a Baratti, proseguendo con Pernice, Chiattelli, per finire a Pucci, in precedenza a lungo segretario di Vittorio Bucarelli, il primo giudice istruttore che indagò sulla strage del Dc 9 di Ustica, che a Rieti rivestì negli anni 70 la carica di giudice del lavoro, De Santis ha saputo interpretare al meglio il ruolo che molti magistrati gli avevano affidato con fiducia, soprattutto nei diversi momenti di difficoltà provocati dalle carenze di organico registrate dal tribunale.



Nominato cavaliere dal presidente della Repubblicca, dopo la pensione il cancelliere scomparso aveva rivestito per una consiliatura anche la carica di consigliere comunale per la Democrazia cristiana. I funerali di Eugenio De Santis, che lascia la moglie e tre figli, si svolgeranno domani pomeriggio (ore 15,30) nella chiesa di Regina Pacis.

