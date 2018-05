di Massimo Cavoli

RIETI - Giornata storica al tribunale di Rieti dove questa mattina hanno giurato sei nuovi giudici e un pubblico ministero che vanno a colmare i posti lasciati vacanti da altrettante toghe, trasferite tra dicembre e aprile scorsi, che numericamente non registra precedenti al palazzo di giustizia.



SEI GIOVANI MAGISTRATI E UN NUOVO PM

Si tratta di sei giovani magistrati vincitori di concorso, classificatisi tra i primi cento in Italia, che visibilmente emozionati hanno firmato l'immissione in possesso davanti al collegio formato dal presidente del tribunale de Angelis e dai colleghi Sabatini e Auricchio, nell'aula delle udienze penali Caperna, gremita di avvocati e famigliari dei giudici. A loro sono andati gli auguri del presidente de Angelis, del procuratore supplente Roberto Cucchiari e del presidente dell'ordine degli avvocati Luca Conti.



CHI SONO

Per quanto riguarda i ruoli assegnati, Francesca Sbarra e Roberta Della Fina vanno al settore fallimentare, Rosario Carrano è il nuovo giudice del lavoro, Gianluca Verico e Raffaello Scarpato si occuperanno di esecuzioni mobiliari, Riccardo Porro sarà giudice monocratico nel penale mentre Edoardo Capizzi, nipote dell'omonimo giudice che già prestò servizio a piazza Bachelet negli anni 80, è il sostituto procuratore giunto in sostituzione di Cristina Cambi. Domani mattina, invece, si congederà da Rieti l'ottavo giudice trasferito a Roma, Marilena Panariello, il cui posto diventerà vacante in attesa dell'arrivo del nuovo sostituto

