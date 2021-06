Tribunale di Rieti, l'archivio dei documenti scoppia: indagine di mercato per reperire immobili

Venerdì 25 Giugno 2021, 09:18

RIETI - Nel tribunale di Rieti l’archivio dei documenti scoppia e gli spazi per ospitare fascicoli e materiale cartaceo sono ormai insufficienti. E così il ministero della Giustizia ha lanciato un’indagine di mercato per reperire immobili, ma anche più di uno, idonei a ospitare l’archivio del palazzo di giustizia, sempre più in affanno di spazi. La superficie richiesta è di almeno mille metri quadrati, ma saranno esaminate anche possibilità di metrature superiori che andrebbero a soddisfare le necessità del tribunale.

La struttura deve trovarsi non oltre il raggio di 20 km da piazza Bachelt e, specifica il ministero, deve essere stata già costruito al momento di pubblicazione dell’indagine di mercato e, preferibilmente, già dotato di impianto di rilevamento incendi e di idonei strumenti antincendio e di adeguato cablaggio degli impianti. Il contratto di affitto durerà sei anni e potrà essere rinnovato. Nei locali affluiranno i fascicoli non solo del tribunale ma anche del giudice di pace dei quali non è stata ancora ordinata la distruzione.

L’iniziativa giunge in un momento in cui il progetto della cittadella giudiziaria – avallato di concerto con il ministero della Giustizia dal commissario al Sisma Giovanni Legnini che ha dato il suo assenso a utilizzare 11 milioni di euro per costruire nell’area del Perseo i nuovi istituti scolastici Minervini-Sisti, destinando le attuali sedi di piazza Bachelet per ospitare uffici e servizi giudiziari (giudice di pace, sede ufficiali giudiziari, sede del Consiglio dell’ordine forense, nuove aule di udienza e archivio) – va avanti e proprio nei giorni scorsi il Comune ha raggiunto l’accordo con i proprietari delle aree interessate. Ma occorrerà ancora tempo e nel frattempo l’emergenza spazi sta esplodendo, di qui la ricerca di mercato commissionata dal ministero su richiesta della presidenza del tribunale di Rieti.

L’offerta economica dovrà pervenire, entro il 05.07.2021 ore 15.00, esclusivamente a mezzo PEC ed esclusivamente al seguente indirizzo: dgrisorse.dog@giustiziacert.it