I PROTAGONISTI

Marco Gunnella, Sandro Crocelli, Dario Locci, Luca Misantone, Alessandro Ocagli, Giorgia Passalacqua, Andrea Turrini. Staffetta nuoto: Guglierlo Capponi, Francesco Di Marco, Andrea Battistini, Salvo Di Stefano, Silvio Di Stefano, Ioan Denis Galeru. Staffetta Bici: Massimo Mancini, Roberto Ferri, Raffaele Cavalli, Daniele Paolucci, Andrea Putignani. Steffetta Corsa: Enrico Lang, Susanna Campogiani, Matteo Cagnizi, Roberto Pierini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Eccellente partenza per l’edizione numero zero del “Triathlon del Salto”. Una sorta di edizione-test, non ufficialmente competitiva, per mettere a punto la complessa macchina organizzativa in previsione della competizione vera e propria in programma a settembre 2020. Un’iniziativa che nasce sotto il segno dello sport multidisciplinare nelle sue diverse forme di approccio e di preparazione fisica allargandone così la pratica a più persone possibile. Da qui il progetto di un’edizione di prova di triathlon su distanza olimpica (1500 mt di nuoto, 40 km di bicicletta e 10 km di corsa) sia individuale che a squadre.