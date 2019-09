RIETI - Sorrisi e divertimento allo Scopigno nel triangolare solidale organizzato nell'ambito dell'evento "Liberi Sulla Carta", fiera dell'editoria indipendente che sarà di scena a Rieti fino al 15 settembre con una serie di iniziative. A scendere in campo oltre all'Fc Rieti, che si è prestato con grande disponibilità, anche la Nazionale Italiana Scrittori e la Nazionale ItalianAttori.



Il giorno lavorativo è l'orario (evento iniziato alle 17.30, ndr), non hanno aiutato l'affluenza del pubblico, anche se in tanti hanno deciso di contribuire pur non essendo presenti allo Scopigno. Tutto l'incasso sarà poi devoluto all'Airc e all'Alcli Giorgio&Silvia. Presenti alcuni volti amati dagli italiani come Paolo Romano, nelle vesti di allenatore della Nazionale Attori, ma anche Paolo Sassanelli ed il registra e sceneggiatore Marco Risi.

Tra gli scrittori Marco Bernini, Luigi Sardiello e molti altri, che si sono dilettati in campo facendo vedere anche ottime cose. Letteralmente scatenato Andrea Rivera, che oltre a rappresentare la Nazionale Attori, si è anche messo alla prova con la maglia del Rieti.

Amarantocelesti ovviamente vittoriosi in entrambe le gare (ma fuori concorso) con tutti i protagonisti della prima squadra: «Per noi è importante esserci - ha detto Mariani ai microfoni intervistato al temine delle gare -, sono iniziative importanti, ci siamo prestati con grande entusiasmo". "Abbiamo lasciato vincere il Rieti - ha detto scherzando Paolo Romano prima dell'ultima gara - ora ci giochiamo tutto».

Sì, perché proprio nella partita conclusiva si sono sfidate le nazionali Attori e Scrittori, che si sono aggiudicati la vittoria con il risultato di 3-0. Alla fine premiazione simbolica e Rieti che ha omaggiato le squadre di una maglia da gara, alla presenza di Santina Proietti ed Emilio Garofani in rappresentanza dell'Alcli Giorgio&Silvia.

Questa sera invece, presso il ristorante "Le Tre Porte" (ore 21.30) evento dedicato alla nazionale italiana di pazienti psichiatrici "Crazy For Football", che dopo la vittoria del campionato mondiale ha ispirato un libro ed un documentario, che saranno proprio protagonisti nell'evento conclusivo di una giornata di sport e, soprattutto, solidarietà.

