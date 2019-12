COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Bcc Treviglio

Arbitri

ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Al PalaSojourner arriva la Bcc Treviglio, seconda forza del campionato e in passato sempre in grado di dare filo da torciare alla formazione reatina, domani, 29 dicembre, a caccia del riscatto dopo il passo falso di Napoli. I lombardi sono tra le formazioni più in forma del girone grazie a una striscia di quattro vittorie consecutive e a una classifica che sorride sempre di più al team di Vertemati, che ha sottolineato come la sfida di Rieti sia «un test importante per la sua squadra».Dall'altra parte coach Rossi, nonostante le voci di mercato, avrà a disposizione tutti gli effettivi utilizzati finora, con i quali tenterà di battere la Bcc, in una sfida complicata e ricca d'insidie, ma alla portata dei reatini. All'andata una brutta Npc al debutto in campionato si arrese 66 a 52, troppo pochi punti realizzati per competere in trasferta e che per la sfida di domani non potranno bastare, contro una formazione piena di punti forza ed equilibrata come quella lombarda. Sotto canestro la Bcc sfrutterà i centimetri di Borra e le spaziature create da AJ Pacher, tra i migliori tiratori della serie A2, entrambi tenteranno di contrastare la coppia di lunghi reatina Cannon e Vildera, in un match che sul piano fisico potrà dire molto.Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Affrontiamo la seconda in classifica, una realtà ben consolidata che fa della continuità del progetto tecnico la sua forza. Treviglio è in un momento di grande fiducia, inutile negarlo ed è una squadra che avendo conservato un blocco importante della scorsa stagione è riuscita più di altre a trovare la quadratura del cerchio. I giovani che hanno a disposizione sono sempre più maturi e pronti a giocare da protagonisti in questo campionato, ma l'aspetto che impressiona sempre di Treviglio e questa capacità di giocare all'interno di un sistema producendo energia veramente di grandissimo livello. Mette grandissima attenzione in difesa e in attacco è molto aggressiva, noi dovremo essere pronti già dalla palla a due, pareggiando questo impatto, sperando che il PalaSojourner ci sia d'aiuto».Il coach di Treviglio Adriano Vertemati sulla sfida del PalaSojourner: «Mi aspetto una partita fisica, perché per competere a Rieti vanno disputate questo tipo di gare. La squadra di casa ha sempre qualcosa in più e anche tra di noi in settimana abbiamo sottolineato questo aspetto. Inoltre la Npc è molto forte sotto canestro: per bilanciare questa fisicità serve giocare una grande partita».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All. Rossi: 2 Pacher, 8 Reati, 9 Caroti, 11 Nani, 12 Palumbo, 13 D'Almeida, 17 Manenti, 22 Ivanov, 68 Taddeo, 99 Borra. All. Vertemati: Valzani (Mi), Valleriani (Fr) e Calella (Bo)Ebk - CasaleTorino - OrlandinaTrapani - ScafatiAgrigento - BiellaBergamo - TortonaLatina - NapoliBiella 22Treviglio, Agrigento, Casale e Torino 18Tortona 16Rieti, Scafati e Latina 14Napoli e Trapani 12Ebk e Orlandina 8Bergamo 4