COSI' IN CAMPO

Bcc Treviglio

Zeus Npc Energy Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Da stasera, 12 ottobre, alle 21 si inizia a fare veramente sul serio. Con una settimana di ritardo, la Zeus Npc è chiamata al debutto in campionato, avversario l'ostica Bcc Treviglio. Al PalaAgnelli di Bergamo - dopo oltre cinque mesi dall'ultimo incrocio, era l'ultima della stagione regolare, il 73-70 per Treviglio valse il terzo posto - due delle rivelazioni della scorsa stagione si ritrovano per l'anticipo della seconda giornata di serie A2.La compagine di Rossi è partita nella tarda mattinata di ieri verso Bergamo, carica ed entusiasta per l'inizio di una nuova stagione, dopo una preseason più lunga che mai. In casa Npc c'è voglia di giocare e conoscere i reali valori di una formazione che spera di ripetere le gesta della scorsa stagione.Situazione diversa in casa Bcc, coach Vertemati ha già visto i suoi all'opera nella sconfitta di Trapani: dove ha pagato oltre che una prestazione sottotono a livello di squadra, una giornata storta da 3 e la difficile situazione falli, che ha coinvolto Borra e D'Almeida, ma da stasera il tecnico lombardo si aspetta passi in avanti. La sensazione è che la chiave del match risieda proprio nel confronto sotto canestro, con i duelli tra Borra-Pacher e Vildera-Cannon, tra i punti di forza dei reatini.Ancora out Stefanelli, coach Alessandro Rossi ha recuperato Zucca, dopo la botta in allenamento della scorsa settimana. Così il tecnico della Zeus alla vigilia del match: «Treviglio tradizionalmente per noi è una squadra molto ostica, che mantiene sempre intatte le proprie caratteristiche nel corso degli anni, quelle di una squadra giovane, di talento di grande energia e ed entusiasmo. Per noi sarà subito un test complicato, anche considerando la difficoltà che Treviglio ci ha sempre procurato in ogni tipo di partita - afferma Rossi - Sicuramente arriviamo carichi, il campionato per noi è stato più lungo del previsto, quindi abbiamo tanta voglia di giocare, consapevoli che ci metteremo in gioco nella maniera migliore possibile, cominciando anche a capire quali sono i nostri punti di forza e i nostri limiti in partite ufficiali. Si tratta soltanto dell'inizio di un percorso molto lungo, che durerà 30 partite, quindi sarà importante iniziare bene dal punto di vista dell'energia e della presenza in campo, e poi pian piano avremo modo di perfezionarci e sviluppare al meglio il nostro potenziale».L'assistent coach di Treviglio, Mauro Zambelli presenta così la sfida: «Rieti sarà un avversario tosto, conosciamo la loro grande potenza fisica vicino al canestro, Cannon e Vildera. Si tratta di un avversario che storicamente ci ha sempre messo il corbo addosso, sappiamo che fanno dell'aggressività difensiva un loro punto di forza, amano indirizzare le penetrazioni sul fondo, cercare di togliere spazio all'attacco e rompere la fluidità del nostro gioco, ci aspetta una partita dura».: 2 Pacher, 8 Reati, 9 Caroti, 11 Nani, 12 Palumbo, 13 D'Almeida, 17 Manenti, 22 Ivanov, 68 Taddeo, 99 Borra. All. Vertemati: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: Pierantozzi (Ap), Nuara (Tv) e Pecorella (Bt)Biella - AgrigentoScafati - TrapaniCapo D'Orlando - TorinoNapoli - LatinaCasale Monferrato - Ebk RomaTortona - BergamoTrapani, Latina, Agrigento, Torino e Bergamo 2Napoli*, Rieti* Roma*, Tortona*, Scafati, Biella, Casale, Treviglio e Capo d’Orlando 0 * una partita in meno