Ultimo aggiornamento: 15:37

RIETI - Disagi per i passeggeri del treno Roma-Perugia, fermi a lungo a Poggio Mirteto.Il Roma-Perugia (treno 2482), partito da Roma Termini alle 12.03 è stato istradato sulla linea "lenta", con annuncio di 30 minuti di ritardo. Il percorso, però, avviene a passo d’uomo poi sempre sulla linea lenta si è rotto il pantografo e il convoglio è arrivato a Poggio Mirteto alle 13.30. Dopo un'attesa, è stato chiesto ai passeggeri di scendere dal treno per prendere un altro treno fino ad Orte e poi un ulteriore treno in attesa."Dopo numerose richieste - spiega un passeggero - ci viene comunicato che in 5 minuti sarebbe arrivato treno per Orte. Dopo 15 minuti, viene comunicato che c’è guasto sulla linea e ci sarà un ulteriore ritardo di 35 minuti causa rottura linea".Il risultato sono centinaia di persone in attesa a Poggio Mirteto. Alle 15 l'arrivo a Orte, dove li attendeva il treno Rv 2324 per Ancona per proseguire il viaggio.