RIETI - Locomotore deragliato nella notte, nessun ferito. Intorno alle 2.30 della scorsa notte, all'interno della ferrovia Fara Sabina- Montelibretti, all'altezza dell'ex passaggio a livello di via Garibaldi (nei pressi dell'incrocio con la via Ternana) è deragliato un locomotore di manovra, quelli solitamente utilizzati per i lavori di manutenzione dei binari.Sul posto polfer, posto di Ps di passo Corese e carabinieri di Montelibretti, perché l'area pur ricadendo nell'abitato di Passo Corese è di competenza del comune di Montelibretti. Bloccata linea ferroviaria direzione Orte. Non ci sono feriti.