A Rieti la XIX giornata nazionale del Trekking urbano alla scoperta dei luoghi della teatralità

RIETI - Il Comune di Rieti, in collaborazione con il Club Alpino Italiano - Sezione di Rieti, ha aderito anche per l’edizione 2022 all’iniziativa del Comune di Siena denominata “XIX giornata Nazionale del Trekking Urbano” che si terrà nella mattinata di lunedì 31 ottobre.

«Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa lanciata dal Comune di Siena e fatta propria da diverse realtà del Paese perché riteniamo, da un lato che il turismo lento sia uno degli assi di sviluppo e promozione principali per il nostro territorio, dall’altro perché intendiamo collaborare con ogni utile e importante iniziativa che possa contribuire agli obiettivi di sviluppo che ci siamo prefissati – dichiara il Vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli – Colgo l’occasione per ringraziare il Cai Rieti per la preziosa collaborazione che, anche quest’anno, permetterà la realizzazione dell’evento».

«Che spettacolo di trekking’ è il tema scelto per questa edizione – spiega Angelo Marsini, Presidente della Sezione di Rieti del Cai – il nostro Roberto Marinelli ha disegnato l’itinerario proponendo un viaggio nel tempo e nello spazio narrando luoghi, manifestazioni, personaggi dello spettacolo in generale. La Sezione Cai di Rieti accompagnerà chi vorrà‘camminare’ con curiosità in un viaggio di conoscenza urbana. Con l’aiuto dell’immaginazione, non della fantasia, verificheremo i luoghi materiali dove lo spettacolo d’ogni genere si è esercitato, i luoghi delle rappresentazioni sacre, il percorso delle processioni religiose del passato e del presente. Andremo a scovare vecchi e nuovi teatri, cammineremo sulle tracce delle antiche giostre e tornei cavallereschi, rivivremo i concerti in piazza con le bande musicali e ricorderemo i vecchi goliardi, animatori delle storiche feste della matricola».

Nato nella città del Palio nel 2003, il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici e tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. Promuove un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere una singolare esperienza di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile recarsi presso l’ufficio VisitRieti in Piazza Vittorio Emanuele II o telefonare al n. 366.8249734