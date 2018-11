© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ stata raggiunta quota 450 partecipanti per l’edizione reatina della XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano.L’iniziativa che ha visto il Comune di Siena quale capofila nazionale di 56 città aderenti, è stata organizzata dal Comune di Rieti, in collaborazione con il Club Alpino Italiano Sezione di Rieti e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti e con il sostegno della Regione Lazio – Agenzia Regionale del Turismo.I numerosi trekkers suddivisi in nove gruppi hanno percorso le vie del centro storico della città per soffermarsi nel caratteristico quartiere dei Pozzi, dove i componenti della Compagnia Arcieri di San Giovanni hanno illustrato loro le pietanze e le spezie tipiche del periodo medievale.La partecipazione all’evento ha avuto un’importante valenza formativa anche per gli studenti della classe IV D della sezione turismo dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi Di Savoia” di Rieti che, sostenuti dalla professoressa Gabriella Cesaretti, hanno assunto il ruolo di “guide per un giorno”.«L’iniziativa è stata un vero e proprio successo, per la soddisfazione piena degli organizzatori e dei partecipanti – commenta il Vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi – il clima ci ha dato una mano e i numeri da record ci confortano sull’importanza di iniziative di questo genere. Rieti è attraente e il suo futuro passa anche dalla capacità dell’intera città di diffonderne qualità e caratteristiche. Tra l’altro, l’iniziativa è caduta nella stessa giornata nella quale, grazie alla collaborazione con la rete d’impresa ‘Rieti C’entro’, la città ha proposto spettacoli e attività per i bambini in occasione della giornata di Halloween».