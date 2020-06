Rieti, alla scoperta degli eremi in Sabina: una domenica a tutto trekking

RIETI - Il cammino degli eremiti, i loro romitori e una grigliata alla brace. Succede in Sabina, domani, partendo da Roccantica, in una escursione che si annuncia gustosa, piacevole e sorprendente, con una camminata nel bosco considerato sacro dall’antico popolo dei Sabini i quali veneravano la dea Vacuna, divinità delle acque e dei boschi, Un bosco sacro anche per i cristiani poiché alcuni eremiti decisero di rifugiarsi in questi luoghi per ricercare il silenzio e la meditazione.

L'escursione

Organizza l’associazione Sabina in Trekking. «Andremo alla scoperta dell’eremo di San Leonardo e dell’eremo di San Michele Arcangelo, situati tra il territorio di Roccantica e quello di Monte San Giovanni in Sabina – spiega l’organizzatore Stefano Aperio Bella- un percorso di trekking adatto a tutti, sia per grandi che piccoli, di media difficoltà e con poco dislivello, che si snoda partendo dalla cittadina di Roccantica».

L’itinerario

Dal caratteristico borgo medievale ci si inoltra nel variopinto bosco di lecci, ginepri, corbezzoli, querce e faggi, costeggiando la famosa dolina carsica del Revotano. Da qui si discende lungo l’alveo del torrente di Galantina dove ci sono i resti di un antico mulino ad acqua. Si arriverà poi al primo eremo rupestre, quello di San Leonardo, incassato nella roccia a picco sulla valle sottostante. Nell’eremo di San Leonardo (nella foto) sono ancora visibili gli affreschi del 1450 ad opera del pittore Jacopo da Roccantica, ritraenti San Leonardo e Santa Caterina d’Alessandria. Il secondo eremo da visitare sarà poi quello di San Michele Arcangelo, anch’esso incastonato in una grotta. Il piccolo e suggestivo santuario era già tempio dedicato alla dea Sabina e poi eremo dei primi monaci cristiani. Durante l’escursione tra i due eremi il pranzo, grigliata alla brace e prodotti tipici locali della Sabina.

Norme anti Covid

Durante l’escursione bisognerà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza e prevenzione Covid 19 che verranno impartite dagli organizzatori i quali ricordano che «la montagna, in questo periodo di Covid-19, è tra i posti più sicuri dove poter andare e stare per via degli spazi immensi, aerati, sicuramente incontaminati e quindi sani. In ogni caso però si dovranno seguire alcune regole per la nostra e altrui sicurezza. Ci incontreremo al meeting point assolutamente tutti con mascherina, all’arrivo rilevazione della temperatura corporea con un termometro ad infrarossi senza contatto, dopodiché si inizia il trekking mantenendo sempre la distanza interpersonale di minimo 2 metri anche durante le varie soste».

Il ritrovo sarà in piazza a Casperia da dove ci si trasferirà poi per Roccantica. Info e prenotazioni: 327.9308192

