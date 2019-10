© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande partecipazione da tutto il Centro Italia per il “Trekking dei 2 laghi”, secondo itinerario promosso dalla Camera di Commercio di Rieti in collaborazione con l'Azienda Speciale camerale nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”. Un progetto che punta a consolidare la vocazione del territorio reatino come meta privilegiata dell’escursionismo e del turismo lento e che ieri ha visto oltre 50 escursioni partecipare con entusiasmo all'escursione che, partita dal Lago del Turano, si è spinta fino al Lago del Salto attraversando la meravigliosa Riserva dei Monti Cervia e Navegna.Molto apprezzata l’accoglienza trovata all’arrivo, dove l'associazione culturale Girgenti ha curato una degustazione delle tipicità culinarie della zona. L’occasione è stata utile per presentare inoltre gli eventi che si svolgono inquesti meravigliosi borghi, tra cui l’imminente “Sapori d’Autunno” in programma il prossimo 1 novembre a partire dalle ore 13 proprio nel centro di Girgenti.Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, e dal Segretario Generale Giancarlo Cipriano, che, ringraziando per la collaborazione i Comuni di Ascrea, Marcetelli, Pescorocchiano e la Riserva dei Monti Cervia e Navegna, e sottolineando l’inappuntabile assistenza svolta dal Cai, hanno ribadito l’importanza delle sinergie tra enti e associazioni per promuovere al meglio ed in maniera continuativa le ricchezze del territorio reatino.Il calendario di appuntamenti de “La Terra dei Cammini” prevede ulteriori tre itinerari fino a sabato 14 dicembre 2019: il 27 ottobre ci si sposterà alla scoperta del “Sentiero dei Briganti”, nel Cicolano, mentre il 1 novembre protagonista saranno Rivodutri ed il Faggio di San Francesco. Chiuderà il programma il trekking urbano di Rieti previsto per il 14 dicembre.Accompagnati da guide esperte, ad ogni camminatore sarà garantita una copertura assicurativa, accessi gratuiti ai luoghi di interesse e piccole degustazioni per promuovere le prelibatezze del territorio.La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria. Le adesioni sono a numero chiuso e verrà data precedenza ai residenti fuori provincia al fine di promuovere le eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche della provincia di Rieti al di fuori dei confini locali.Per ogni informazione è possibile scrivere a turismoecultura@ri.camcom.it oppure contattare via whatsapp il numero 348/1204421 o visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/terracamminirieti/