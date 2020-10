Rieti, la XVII Giornata nazionale del Trekking urbano alla scoperta dell’Hortus Simplicium

RIETI - Il Comune di Rieti – assessorato al Turismo guidato da Daniele Sinibaldi - in collaborazione con la Diocesi di Rieti, il Club Alpino Italiano - Sezione di Rieti e l’Associazione di Promozione Sociale HortusSimplicium, ha aderito anche quest’anno all’iniziativa del Comune di Siena denominata “XVII giornata Nazionale del Trekking Urbano” che si terrà sabato 31 ottobre. Nato nella città del Palio nel 2003, il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini, osterie di cucina tipica, praticamente tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio.

Considerando le ultime misure adottate volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19 non sarà possibile effettuare il percorso previsto ma la sola visita all’aperto presso l’HortusSimplicium, collocato nel prestigioso Palazzo Papale di Rieti.

Le visite si terranno ogni mezz’ora nelle fasce orarie 9-13 (ultimo accesso alle 12:30) e 15-17 (ultimo accesso alle 16:30) esclusivamente previa prenotazione telematica tramite il servizio eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-xvii-giornata-nazionale-del-trekking-urbano-126787866923

In caso di maltempo l’accesso all’orto non potrà essere effettuato.

