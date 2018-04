RIETI - Incidente mortale sul lavoro a Casperia, in un appezzamento di terreno in località Colle Rocca, non lontano dal ristorante «L'Aprese».



A causa del ribaltamento del trattatore con il quale stava lavorando all'interno del suo terreno, è morto schiacciato il 45enne Massimo Gennari, autotrasportatore.



L'uomo lascia la moglie e due figli.

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



