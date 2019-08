RIETI - Finisce sotto il trattore mentre sta lavorando nel suo terreno in località Fonte della Valle a Scandriglia. V.F., 74 anni di Scandriglia, si trova ora, in gravi condizioni, al policlinico Gemelli di Roma dove è arrivato in eliambulanza, dopo che i vigili del fuoco di Rieti e Poggio Mirteto, sollevando il mezzo, lo hanno liberato dalla ruota finita sulle sue gambe. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure e poi l'uomo è stato trasferito nel nosocomio romano. Alla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto intervenuti per primi insieme si colleghi della stazione di Passo Corese, a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112. © RIPRODUZIONE RISERVATA