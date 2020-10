Comune di Rieti, trasporto scolastico 2020/21: prorogato al 31 ottobre il termine pagamento

RIETI - L’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che il termine per il pagamento annuale o per il pagamento della prima rata relativa al trasporto scolastico dell’a.s. 2020/2021 è stato posticipato al 31 ottobre 2020.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale contattare gli utenti che hanno diritto al rimborso relativo ai 3 mesi di chiusura delle scuole, che verrà scalato sull’importo da versare per il nuovo anno scolastico.

Si segnala che in queste ore il sistema PagoPA è in fase di aggiornamento. Si potrà dunque provvedere al pagamento non appena saranno inserite le nuove tariffe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA