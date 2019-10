RIETI - In merito al Trasporto scolastico 2019-2020, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba comunica che il termine ultimo per provvedere alla suddetta regolarizzazione è stato prorogato inderogabilmente al 10 ottobre. Decorso tale termine il servizio verrà sospeso senza ulteriore avviso nei confronti di quanti non saranno in regola. Per il ritiro del tesserino è possibile recarsi presso gli uffici dei servizi sociali in Viale Morroni, 28. © RIPRODUZIONE RISERVATA