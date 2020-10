RIETI - L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che, in conseguenza dell’aggiornamento in corso del sistema PagoPa, disponibile sull’home page del Comune di Rieti, il termine per il pagamento annuale o della prima rata relativa al trasporto scolastico è stato posticipato al 10 novembre 2020.

