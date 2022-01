Da lunedì 10 gennaio entre in vigore il nuovo orario del tpl, Super green pass e mascherine Ffp2

RIETI - A seguito della ripresa dell’attività scolastica, a partire dal 10 gennaio 2022 il servizio di Trasporto Pubblico di Asm Rieti Spa riprenderà con le modalità in essere al momento della sospensione del 22 dicembre scorso.

Il nuovo orario sarà a disposizione, in consultazione, sul sito internet www.asmrieti.it nella sezione Linee e Percorsi oppure, inviando un messaggio whatsapp al numero 3668249734 sarà possibile riceverlo in formato pdf scaricabile, tuttavia, in relazione al particolare momento legato all’emergenza sanitaria, eventuali modifiche o soppressioni che si dovessero presentare al servizio in virtù di esigenze legate al personale, saranno tempestivamente comunicate sul sito internet.

«Scusandoci anticipatamente per ogni disservizio, che l’Azienda tenterà comunque di ridurre al minimo, si invita l’utenza a consultare periodicamente la pagina internet aziendale - si legge nella nota di Asm Rieti - Ricordiamo inoltre che, come previsto dal Decreto di Natale 2021, a partire dal 10 gennaio per utilizzare i mezzi del trasporto pubblico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2, sarà necessario - a partire da 12 anni di età - essere in possesso del certificato verde rafforzato (Super Green Pass)».