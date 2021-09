Mercato delle stagioni a Ornaro, le variazioni al servizio di trasporto pubblico locale

Venerdì 24 Settembre 2021, 11:17

RIETI - A seguito dell’ordinanza emessa dal Comune di Torricella, Asm Rieti SpA comunica all’utenza che domani, 25 settembre, dalle 7.30 alle 21.00 le corse della linea 314 non transiteranno in via Oreste Leonardi-via Aldo Moro. Il percorso alternativo prevede il transito in via Salaria-via Salaria Vecchia e lo spostamento del capolinea in prossimità dell’incrocio tra via Aldo Moro e via Salaria Vecchia dal quale riprenderà il percorso regolare.