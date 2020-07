Rieti, Lazio in tour: un mese di bus e treni gratis per i giovani dai 16 ai 18 anni

RIETI - Trasporti gratuiti per i giovani dai 16 ai 18 anni sui bus Cotral e treni regionali del Lazio di Trenitalia. Questa l'iniziativa di "Lazio in tour", che torna anche per l'estate 2020, permettendo ai ragazzi iscritti alla Lazio Youth Card usufruire della promozione. Un'esperienza per conoscere il territorio regionale: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e tutti gli altri 373 piccoli e medi comuni della nostra regione. Trenta giorni di tempo, 720 ore di tour a completa disposizione dei più giovani per andare ovunque.

«Un'occasione per i nostri giovani ben recepita, se pensiamo che nelle edizioni 2018 e 2019 hanno aderito oltre 45mila ragazze e ragazzi. Un'esperienza che come Regione vogliamo continuare a garantire, considerando che il viaggio e la scoperta del nostro territorio non sono solo veicolo di sviluppo per il Lazio ma strumento di crescita per chi decide di partire. Quest'anno - dichiara Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio - la mobilità sarà ulteriormente garantita dal rispetto delle disposizioni anti-covid: Cotral e Trenitalia già dalla nostra prima ordinanza sono state tempestive nell'adottare ogni accorgimento necessario alla tutela della salute di lavoratori ed utenti».

«Una bellissima iniziativa che dà la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di conoscere e visitare gli splendidi borghi, località e paesaggi della nostra regione. Lazio in Tour, che ha già avuto un grande successo negli scorsi anni, è un progetto che portiamo avanti proprio in un momento decisivo per un settore come quello turistico. Far ripartire il turismo - ha dichiarato Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e Pari Opportunità è un obiettivo prioritario e questo è un altro tassello che questa Giunta vuole offrire per promuovere tra i giovani un modo di viaggiare consapevole, green e in sicurezza».

