© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trasferimento immediato a Roma per 17 ospiti della case di riposo di Contigliano risultati positivi al Coronavirus. In queste ore sta partendo una staffetta di ambulanze che porterà le persone a Casalpalocco, al centro Covid 3 allestito sul territorio della Capitale, dove le persone passeranno già oggi la prima notte. Si tratta di una misura precauzionale, visto che tutte le persone sono in buona salute e sono asintomatiche.«Una scelta importante – spiega il sindaco del paese, Paolo Lancia – perché le persone vengono portate in una struttura di eccellenza, dove saranno seguite e monitorate fino a guarigione. Ribadisco che si tratta di soggetti asintomatici la cui positività è emersa solo dai risultati dei tamponi effettuati negli ultimi giorni».L’asintomaticità è la caratteristica che accomuna tutti i 30 positivi di Contigliano, rilevati nelle 8 case di riposo sul territorio. Dal conteggio resta ovviamente fuori l’Alcim. Tre operatori sanitari, invece, saranno trasferiti domani mattina all’hotel Marriot di Roma, che si trova nella zona di Pineta Sacchetti al ridosso dell’ospedale Columbus, centro Covid 2 per il Lazio.