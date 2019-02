".

Quali sono i meriti di Rubino nell’aver costruito una rosa così competitiva?

"Devo dire che ho trovato un ottimo gruppo. Mi sembra riduttivo parlare dei soliti noti, giocatori che non hanno bisogno di certo della mia presentazione. Vorrei sottolineare che Tulli (decisivo con il gol in rovesciata, al 56’, nel derby con il Catania, ndr) in estate non lo voleva nessuno perché a Teramo l’anno scorso non aveva mai segnato, è stata una nostra scommessa e ora ci sta ripagando alla grande. E poi Taugourdeau nella passata stagione era stato accantonato, abbiamo puntato su di lui e sta facendo ottime prestazioni. Poi abbiamo fuori causa due giocatori giovani molto interessanti come Golfo e l’uruguiano Juan Ramos ".



Però per puntare al primato bisogna invertire la rotta fuori casa, dove avete lasciato punti pesanti. A partire da Rieti, dove troverete una squadra rigenerata.

"È vero, bisogna cambiare pelle in trasferta, però la convinzione non c’è mai mancata. Il fatto è che si gioca spesso in campi disastrati e gli avversari contro di noi mettono sempre l’anima. E anche contro i laziali sarà una partita tosta".

Che cosa teme di questo Rieti?

"Bisogna fare molto attenzione ai calci piazzati, in questo Capuano è un maestro. All’andata ho visto una squadra molto confusionaria, una compagine multietnica che faceva fatica a comunicare. Ora hanno cambiato tanto, facendo buoni acquisiti a gennaio; sono competitivi, molto più quadrati e compatti. Il portiere Marcone era nostro, in estate lo abbiamo ceduto al Cuneo e ha fatto bene. Maistro è un buon giocatore ed è cresciuto tantissimo".

